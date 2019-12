Pergolizzi: “Il Troina sta facendo bene, ma noi dobbiamo vincere. Gol subiti in casa? In trasferta c’è più equilibrio”

Parla Rosario Pergolizzi.

Nonostante le numerose assenze, i rosanero, reduci da una brusca frenata, in seguito alla deludente sconfitta al “Renzo Barbera” nel derby contro l’Acireale, hanno ritrovato il sorriso aggiudicandosi la gara contro il Castrovillari: 0-1 il risultato della gara andata in scena al “Mimmo Rende”, a sbloccare le marcature ci ha pensato dal dischetto il bomber messinese Giovanni Ricciardo, tornato protagonista dopo cinque turni di astinenza in zona gol. Il Palermo, dunque, continua a guidare la classifica, con un bottino di ben 40 punti, seguono Savoia e Licata rispettivamente a quota 35 e 28 punti.

Per la sfida, valida per la diciassettesima giornata del Girone I del campionato di Serie D, il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Tutte le partite sono difficili, il Troina sta dimostrando di fare bene, hanno un ottimo allenatore ma noi siamo il Palermo, dobbiamo giocare per vincere. Gol subiti in casa? Bhè, in trasferta soffriamo però c’è un po’ più di equilibrio. Io sono un allenatore del popolo, vivo la gente. Ho ringraziato il Carini per l’ospitalità. Boccadifalco? Non posso stare dietro queste cose, devo cercare di allenare sempre nella stessa maniera, poi, nel calcio i fattori che contribuiscono al risultato sono tanti, non solo il sintetico e l’erba vera. Io sono orgoglioso e contento di allenare il Palermo, mi piace tutto. Mercato? Sono contento della rosa che ho. Se c’è qualcuno che gioca meno e manifesta la voglia di cambiare aria, avrà la possibilità di farlo ma noi non mandiamo via nessuno”.