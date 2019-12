Pergolizzi: “Il nostro è un percorso in salita, ma lo faremo diventare in discesa. Ai tifosi dico che…”

Parla Rosario Pergolizzi.

Nonostante le numerose assenze, i rosanero, reduci da una brusca frenata, in seguito alla deludente sconfitta al “Renzo Barbera” nel derby contro l’Acireale, hanno ritrovato il sorriso aggiudicandosi la gara contro il Castrovillari: 0-1 il risultato della gara andata in scena al “Mimmo Rende”, a sbloccare le marcature ci ha pensato dal dischetto il bomber messinese Giovanni Ricciardo, tornato protagonista dopo cinque turni di astinenza in zona gol. Il Palermo, dunque, continua a guidare la classifica, con un bottino di ben 40 punti, seguono Savoia e Licata rispettivamente a quota 35 e 28 punti.

Per la sfida, valida per la diciassettesima giornata del Girone I del campionato di Serie D, il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Siamo contenti per il titolo d’inverno ma per me era importante tornare a vincere. Abbiamo i piedi per terra, sappiamo che sarà un percorso in salita, ma noi cercheremo di farlo diventare il più possibile in discesa possibile. Pubblico? Dobbiamo sempre giocare per vincere. Abbiamo solo questo obiettivo. La gente è libera di scegliere, se la gente viene siamo contenti. Ma non dimentichiamo che siamo in Serie D e che questo è un periodo festivo”.