Pergolizzi: “Il Marina di Ragusa darà il massino, loro campo ok. Silipo o Felici? Vi dico che…”

Manca sempre meno a Marina di Ragusa-Palermo.

Si affronteranno domenica pomeriggio allo stadio “Aldo Campo”, Marina di Ragusa e Palermo: match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie D del Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa a poco più di quarantotto ore dalla sfida, il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi, ha parlato del momento vissuto dalla squadra soffermandosi inoltre sull’undici che domenica pomeriggio potrebbe scendere in campo contro la formazione di Salvatore Utro.

“Sotto l’aspetto del campo possiamo dire che ci sono delle differenze enormi rispetto ai campi che abbiamo calcato a Palmi e San Tommaso per esempio. Le difficoltà sono le stesse di ogni partita perché affrontiamo una squadra che darà il massimo, potremo avere più profondità e ampiezza perché il campo è comunque più grande. Loro lottano per salvarsi e hanno delle motivazioni diverse quando giocano contro il Palermo. Ho diversi moduli in testa (3-4-3 o 4-3-3), ma deciderò direttamente nella giornata di domenica. Non voglio parlare di cose che riguardano l’extra calcio, sarà la società a rispondere qualora fosse necessario farlo. Non voglio esprimermi per non dare la possibilità agli altri di controbattere nuovamente. Silipo? In questo momento non ho detto se giocherà lui o Felici, sono comunque contento perché anche chi sta giocando meno si sta allenando bene e mi dà le giuste alternative”.