Pergolizzi: “Il bilancio del girone d’andata è positivo. Rigori? Pesano ma può succedere, Ricciardo…”

Un punto al Palermo.

I rosanero, per la terza volta nelle ultime quattro gare casalinghe, hanno mancato la vittoria. In occasione della diciassettesima giornata del campionato di Serie D, è arrivato quest’oggi il pari a reti bianche che chiude il girone d’andata. Il club del duo Mirri-Di Piazza conclude dunque la prima metà del campionato in testa alla classifica a quota 41, a +3 sul Savoia.

Palermo-Troina 0-0: al “Barbera” va in scena il festival degli sprechi, i rosa falliscono due rigori e non vanno oltre il pari

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi e, in particolare, l’errore dal dischetto: “I rigoristi sono scelti durante la settimana, il primo è Ricciardo che domenica scorsa ha fatto gol contro il Castrovillari. Il secondo poteva essere Ficarrotta che non c’era oppure Sforzini come è successo, anche io sono rammaricato per i rigori sbagliati ma può succedere. Non ho detto nulla ai ragazzi sui rigori sbagliati, io mi occupo del campo e basta. Posso essere deluso per non aver vinto la partita, stop. Sforzini si sentiva di tirare e purtroppo ha sbagliato, se avesse segnato staremmo parlando di altro. Pausa amara? Assolutamente no, sono amareggiato per la gara di oggi ma non per i risultati e per la classifica. L’intero campionato è positivo, non credo che qualcuno pensava si potessero avere 20 punti di distacco dalla seconda dopo il girone di andata. L’allenatore crea l’azione, sulla finalizzazione credo che nessuno abbia la bacchetta magica“.

Pergolizzi: “Potevamo vincere, ma il Troina è una buona squadra. Vi dico su cosa lavoreremo”. E sul mercato…