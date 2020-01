Pergolizzi: “Girone di ritorno? Sono convinto di una cosa, mi aspettavo di più da Ficarrotta. Ai tifosi dico che…”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato il girone di andata del campionato di Serie D, che ha messo in mostra un Palermo dai due volti, i rosanero sono pronti a tornare in campo. Alla vigilia della sfida contro il Marsala, primo impegno ufficiale del girone di ritorno, il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Tifosi? A noi fa piacere se il pubblico riempie lo stadio. È fondamentale vincere le partite. Girone d’andata? Saremmo dovuti essere più presenti mentalmente, la squadra fino all’undicesima era stata perfetta ma la sconfitta contro il Savoia ha rotto qualcosa e abbiamo avuto difficoltà ad imboccare di nuovo la strada giusta. Da Ficarrotta mi aspettavo qualcosa in più, così come da tutta la squadra, ma devono essere anche loro a credere di più in loro stessi. Sembra più facile il girone di ritorno ma potrebbero subentrare tanti fattori. Io però sono convinto che se troviamo quell’agonismo giusto e quella furbizia potremo fare un girone di ritorno anche meglio di quello d’andata. Rigorista? Da questo momento in poi sceglierò io chi calcerà dal dischetto, deciderò prima chi sarà il primo il secondo o il terzo rigorista”.