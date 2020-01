Pergolizzi: “Floriano è un acquisto importante, vi dico cosa penso di lui. Vincere è fondamentale, ma…”

Parla Rosario Pergolizzi.

Dopo il successo contro il Marsala, nella gara valida per la prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie D, i rosanero sono pronti a tornare in campo. A due giorni dalla sfida contro il San Tommaso, il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Floriano? Un acquisto importante, è arrivato un giocatore da me molto gradito. Anche la squadra ha apprezzato molto l’arrivo di Roberto, siamo tutti contenti e adesso lui dovrà dimostrare sul campo il proprio valore. Tutte le aspettative sono più che positive. Ha molto esperienza e in più ha giocato a ottimi livelli, ha delle caratteristiche diverse dagli altri e la sua esperienza può servire ai più giovani. Quando si fa male, la colpa è di tutti, abbiamo una grande responsabilità. Io, in quanto allenatore, sono quello più esposto alle critiche ed è giusto che sia così. Se questo riesce a dare serenità alla squadra e all’ambiente che ben venga. So che per noi sono fondamentali i risultati e vincere, ma non è mai facile, però ogni domenica dobbiamo dare tutto e portare a casa il massimo”.