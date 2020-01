Pergolizzi: “Floriano e Felici stanno bene ma Sforzini ha un problema, vi spiego. Il mercato…”

Parla Rosario Pergolizzi.

Dopo il successo contro il Marsala, nella gara valida per la prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie D, i rosanero sono pronti a tornare in campo. A due giorni dalla sfida contro il San Tommaso, il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Condizione fisiche Floriano, Felici e Sforzini? Roberto ha giocato l’ultimo spezzone di partita a inizio dicembre e quindi deve ritrovare il giusto ritmo. Sono sicuro che la troverà giocando e spero il prima possibile. Sforzini ha giocato pochi minuti contro il Troina ma anche lui deve ritrovare il minutaggio e quindi ci vorrà qualche tempo in più, lo aspettiamo e sarà comunque convocato per sabato, ma deve convincersi che il problema è ormai passato. Felici si è allenato poco prima del Marsala ma adesso ha assorbito tutto al meglio e quindi possiamo dire che è al 100%. Mercato? La società è sempre aperta a tutto, non ho chiesto nulla ma se dovesse capire di poter prendere qualche giovane o giocatore importante chissà…. Credo però che il nostro mercato sia chiuso. Savoia? Credo che tutto sia strategia, io voglio preoccuparmi solo della squadra e cerco di tener fuori i calciatori fuori da tutto questo. Il duello rende tutto più bello, raggiungere qualcosa di complicato è sempre fantastico”.