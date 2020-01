Pergolizzi: “Fischi? Vi spiego le mie parole. In campo solo un 2001, serve equilibrio”

Parola a Rosario Pergolizzi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il San Tommaso, in programma sabato pomeriggio alle ore 14.30: oggetto di discussione, le recenti contestazioni da parte dei tifosi nei confronti dello stesso allenatore. “Fischi? Quando ho detto che erano per Felici l’ho fatto solo ironicamente, avevo capito che erano rivolti a me. Gestire sia i giovani che i grandi non è facile, meglio che i fischi siano rivolti a me e non ai miei calciatori. Credo che per rendere il giusto equilibrio possa giocare solo un 2001, l’arrivo di Floriano non è una bocciatura per Ficarrotta. Io sono aperto a tutto e potrei schierare anche tutti e tre i grandi in attacco con Fallani in porta, vince la squadra e quindi ci sono degli equilibri che devo fare rispettare”, sono state le sue parole.