Pergolizzi: “Ecco come gestisco i 2001, anche Fallani troverà spazio. Insulti? Penso solo al calcio, ma…”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviata la vittoria di misura e sofferta contro il Marina di Ragusa, grazie al gol vittoria siglato a inizio ripresa dall’ariete romano, Ferdinando Sforzini, che a distanza di un mese dal rigore fallito in occasione della sfida contro il Troina, si è riscattato ufficialmente regalando tre, pesantissimi, punti alla squadra. Adesso però, ad attendere i rosanero c’è il derby contro l‘FC Messina.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il mio pensiero sui 2001? I quattro ragazzi che ho in squadra non mi sembrano pochi, quelli che ho in rosa hanno del talento e di solito giocano uno alla volta. Consideriamo anche Fallani che giocherà qualche gara per permettermi di schierare l’attacco dei grandi. Per me a livello numerico siamo perfetti e facendo gli scongiuri credo che siamo a posto. Nota società su offese a me rivolte? Io amo solo parlare di calcio senza soffermarmi su queste cose, mi ha fatto piacere che la società mi abbia tutelato. La cosa più importante però in questo momento è fare punti e portare a casa i risultati per raggiungere l’obiettivo finale”.