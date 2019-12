Pergolizzi: “Domani sarà difficile. Tridente? Vi dico chi gioca in attacco, ho un unico dubbio…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Troina, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 14.30), il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi ha svelato le sue scelte per quanto riguarda il tridente d’attacco.

“È importante chiudere bene il girone d’andata. Sarà una gara difficile, speriamo di essere pronti a fare questa partita. Troina? Abbiamo rispetto di tutti. E’ una squadra compatta che si difende bene, anche noi però sappiamo quali sono le nostre qualità. Rispetto per tutti ma siamo consapevoli della nostra forza. Ho scelto già il 99% della formazione. In avanti il tridente sarà Ficarrotta-Ricciardo-Felici. Unico dubbio che ho è l’under a centrocampo”, sono state le sue parole.