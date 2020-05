Pergolizzi: “Continuiamo a lavorare, ci auguriamo di tornare a giocare. Promozione in Serie C? Ecco cosa penso”

“Auguro a tutti che questo momento particolare per noi e le nostre famiglie, sia a livello affettivo che lavorativo finisca presto“.

Questo il messaggio di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, in un periodo davvero complicato per tutti. Per quanto concerne l’aspetto sportivo il tecnico rosanero ha poi proseguito: “Come stiamo vivendo questo momento? Come squadra non avremmo mai pensato di ritrovarci in una situazione simile, il 3 maggio saranno quasi due mesi che siamo fermi nel nostro lavoro – ha raccontato ai microfoni di TRM -. Grazie ad una società importante come il Palermo, strutturata per partecipare a categorie superiori, stiamo continuando ad allenarci a casa però quello che ci manca è il campo“.

Palermo, festa rinviata: la società lavora già per la prossima stagione. Squadra, centro sportivo e stadio

La speranza di Pergolizzi, così come del popolo palermitano e della società, è quella di conquistare la promozione sul campo: “Abbiamo sempre detto che aspettiamo nuove relazioni da parte della Figc e dalla Lega Nazionale Dilettanti, noi ci auguriamo di tornare a giocare perché vogliamo finire di giocare questo campionato così come l’abbiamo iniziato: sempre con la voglia di essere primo in classifica e vincere sul campo – ha sottolineato l’allenatore rosanero -. E’ normale che se non riuscissimo a ricominciarlo, per noi un terzo della stagione è stato fondamentale“.

Palermo, venerdì si decide il futuro della Serie D: due le ipotesi. I dettagli

Pergolizzi, infine si è soffermato sui suoi calciatori, che fin dal primo giorno hanno dimostrato attaccamento alla maglia e voglia di vincere: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra sia sul campo che fuori. Avremmo probabilmente raggiunto l’obiettivo finale che è quello che aspettavamo tutti e che merita questa città. Aspettavamo la serie C sperando di dare questa soddisfazione ai nostri tifosi. Attendiamo notizie nuove e speriamo di rivederci in campo e di tornare presto alla vita di sempre“, ha concluso il tecnico del Palermo.

Di Piazza: “Il nostro progetto prevede la vittoria della Serie B in tre anni. Pergolizzi? Ecco cosa penso”