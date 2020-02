Pergolizzi: “Chi è subentrato ha fatto la differenza, la vittoria è dei ragazzi. Continuiamo su questa strada”

Il Palermo supera 2-0 il Biancavilla e mantiene intatto il vantaggio di 7 punti sul Savoia secondo.

Il tecnico dei rosanero Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine del match del “Barbera”, ha commentato la prestazioni dei suoi e tessuto le lodi di chi oggi ha fatto la differenza ossia Silipo.

“Siamo contenti, ero convinto ieri che chi sarebbe subentrato avrebbe fatto bene. Mi dispiace di non aver fatto entrare Ficarrotta perché sta dimostrando di avere qualità e ci sta dando una grande mano. Purtroppo, per le regole degli under, ho dovuto fare cambi diversi. Adesso c’è spazio e disponibilità per tutti. Oggi ho fatto i cambi che avrebbe fatto qualsiasi allenatore, in base a quello che vedo durante la settimana. Non mi prendo dei meriti, la vittoria è del Palermo e della città. Quando perdiamo mi dà fastidio, ma le vittorie sono tutte collettive. Vincere cinque gare non è facile, ci teniamo stretti questi punti. Per vincere il campionato ne dovremo fare molte altre. Domenica sarà una gara importante, dovremo prepararla nella giusta maniera e allenarci bene. Il lavoro è l’unica medicina”.

