Pergolizzi: “Buona prestazione contro un ottimo Messina, ma possiamo fare meglio”

Il Palermo continua la sua marcia trionfale superando per 2-0 l’FC Messina.

Prestazione non troppo positiva per i rosanero che hanno comunque portato a casa un successo fondamentale e mantenuto le distanze dal Savoia. Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, in mixed zone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Faccio i complimenti al Messina. È una buona squadra, messa bene in campo e agonisticamente forte. La nostra vittoria oggi vale doppio. È stata una bella partita, sono contento della prestazione. Non abbiamo dato il massimo, possiamo fare ancora meglio, ma contro una squadra come questa reputo la nostra un’ottima prestazione. Errori arbitrali? Non voglio parlarne. Chi gioca qui a Palermo ha sempre qualcosa di cui lamentarsi. Loro hanno avuto più padronanza di palleggio nel primo quarto d’ora del primo tempo e nella ripresa. Abbiamo avuto maggiore difficoltà quando eravamo tutti a trazione anteriore e abbiamo provato a prenderli alti, ma loro ripartivano in velocità. Poi abbiamo capito che dovevamo aspettarci e sfruttare le occasioni. Ho lavorato molto sulle palle inattive questa settimana proprio in virtù delle caratteristiche dell’FC Messina. Sono contento del risultato, ma possiamo fare meglio”.