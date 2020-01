Pergolizzi: “Alla squadra chiedo una cosa ben precisa. Palermo diverso da inizio torneo? Rispondo così”

Parla Rosario Pergolizzi.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il San Tommaso, si è espresso in merito alla situazione relativa alle prestazioni dei rosanero: “A livello di gioco abbiamo cercato di fare una sorta di ripasso prendendo come spunto le prime uscite casalinghe, fuori casa abbiamo sempre giocato in modo differente. A me piacerebbe che questa squadra imparasse a cambiare volto nel corso della partita, cambiare non è mai facile ma durante il match possiamo comunque modificare qualcosa. Non voglio trovare delle giustificazioni, magari rispetto all’inizio c’è stato un calo fisiologico o mentale e quindi dobbiamo trovare le soluzioni ai problemi. Di nuovo 10 vittorie di fila? Non so se ci riusciremo ma dovremo pedalare trovando l’equilibrio giusto, l’andazzo deve essere quello di una squadra che non deve fermarsi perché potremmo andare a +6 ma ritrovarci anche a -1. Tifosi Savoia a San Tommaso per tifare contro il Palermo? il nostro obiettivo è quello di vincere la partita, abbiamo da vincere tante partite per raggiungere l’obiettivo e quindi dobbiamo trasferire la nostra rabbia in campo e giocare con la testa“.