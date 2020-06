Pergolizzi a 360 gradi: “Mi sarebbe piaciuto scrivere altre pagine esaltanti alla guida del Palermo”

“Il calcio senza pubblico non ha lo stesso significato e la finale di Coppa Italia con i tifosi virtuali all’Olimpico lo ha dimostrato. Mi auguro che la gente possa tornare presto a sostenere le proprie squadre del cuore per restituire fascino alle partite“.

Inizia così la lunga intervista concessa dal tecnico palermitano, Rosario Pergolizzi, ai microfoni de Il Corriere Adriatico. L’allenatore 51 enne vedrà scadere il suo contratto che lo lega al Palermo il prossimo 30 giugno, dopo aver conquistato con i rosanero la promozione in Serie C: “È logico che mi sarebbe piaciuto scrivere altre pagine esaltanti con un club tanto illustre, ma certi segnali li avevo già intuiti nel corso della stagione e alla fine la scelta è stata condivisa. Ho vissuto la stessa situazione capitata la scorsa stagione al mio amico Cornacchini a Bari e qualche anno fa ad Apolloni a Parma. Entrambi stravinsero la D rimanendo senza la condivisione della piazza e la pagarono con l’esonero: se fossi rimasto avrei rischiato un epilogo simile“.

Pergolizzi si è poi soffermato sulla decisione della Serie C di proseguire con il post season: “Rimarrà sempre un campionato particolare, ma almeno i verdetti saranno emessi dal campo. Avrei però allargato i playout concedendo una chance in più alle ultime in classifica dei tre gironi, costrette a subire una condanna con tante giornate di campionato da giocare“.

Infine, quello che può ormai essere considerato l’ex allenatore del Palermo ha concluso esprimendo il suo parere sulla possibile modifica dei format dei campionati: “Non cambierei la suddivisione delle categorie ampliando la serie B a 40 squadre e trasformando la C in semiprofessionistica. Mi limiterei a dare contributi alle società di terza serie che avrebbero bisogno di aiuti concreti e sgravi fiscali, alle prese con entrate limitate“.