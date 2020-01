Peretti: “Sogno di andare in Serie A col Palermo, spero di restare. Savoia? Non mi importa, siamo la squadra di maggior talendo della Serie D”

“L’FC Messina è una squadra ben organizzata. Sono anche in forma, ma grazie a questi tre punti l’affrontiamo con un’altra testa“.

Manuel Peretti, difensore del Palermo, sa bene che il prossimo impegno dei rosanero non è dei più semplici. I peloritani, infatti, che saranno ospiti della squadra di Pergolizzi domenica alle 15 allo stadio Renzo Barbera, stanno attraversando un ottimo momento ed occupano il terzo posto in classifica. La vera rivale per la promozione dei rosanero è però il Savoia: “Del Savoia parlo poco, non mi interessa delle altre squadre – ha raccontato Peretti ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Guardo alla mia e cerchiamo di dare il massimo, perché passa tutto da noi. Sono certo che la nostra sia la squadra di maggior talento“.

In settimana la scomparsa di Kobe Bryant, a seguito di un incidente in elicottero, ha scosso il mondo dello sport: “L’ho vissuta male. ha detto il difensore del Palermo -. Sono un appassionato di Nba e tifo per i Celtics, ma Bryant era un icona ed era il mio giocatore preferito in assoluto. Vorrei anche farmi un tatuaggio dedicato a lui. È stato un esempio per tutti nel mondo dello sport, diverse volte ho pubblicato post sui social che riguardavano lui e sento molto questa perdita“.

Peretti, arrivato questa estate a Palermo in prestito dall’Hellas Verona si è ambientato in città nel migliore dei modi: “Spero di restare. La città è bellissima, poi abitando a Mondello sto vicino a tutti i compagni. Tutti gli under stiamo in zona, siamo sempre insieme e facciamo gruppo. In fin dei conti, loro sono i veri amici qui a Palermo. E poi si mangia benissimo“.

L’obiettivo del classe 2000, come quello di tutti i calciatori, è quello di giocare in Serie A: “Sogno di giocare in Serie A e sarebbe bello farlo col Palermo, perché mi sta dando questa grande occasione. È un orgoglio poi essere in una società che ha vissuto annate molto importanti, che sicuramente non merita la Serie D – ha concluso Peretti -. Altrimenti vorrei riuscirci col Verona, la squadra della mia città“.