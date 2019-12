Peretti: “Pergolizzi crede in me, Lancini e Crivello due esempi. Savoia e Acireale? Li batteremo al ritorno”

Manuel Peretti garanzia difensiva.

Peretti: “Palermo occasione della mia vita, da qui non mi muovo. Idolo? Ecco a chi mi ispiro”

Il difensore classe ’00 è approdato al Palermo dopo 10 anni trascorsi nelle giovanili del Verona, un profilo interessante che senza dubbio potrà dire la sua nel corso della stagione. In questa prima parte di campionato si è messo in evidenza per le ottime prestazioni nel momento in cui è stato chiamato in causa, l’esperienza di Crivello e Lancini non gli permette di partite titolare ma avrà tempo per dimostrare le sue qualità. Lo stesso calciatore veneto, attraverso le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha tessuto le lodi dei suoi compagni di squadra e si è concentrato sull’impegno di domenica contro il Troina.

“Esperienza al sud? I primi mesi ho fatto fatica. Ma qui la gente è calorosa,ti fa sentire a tuo agio. Mia madre si è messa a piangere, mio padre era preoccupato per la piazza e per quello che si dice e si continua a dire su Palermo e la Sicilia. Non è come si racconta e l’hanno constatato con i loro occhi. Pergolizzi? Ha tanta stima in me. Al di là delle presenze, conta dare il massimo sia in 5’ minuti che in 90’, anche 20’ possono cambiare la carriera. Lancini, Accardi e Crivello? Parlo spesso con i compagni, da Lancini a Crivello che hanno sempre elogi per me. Con Accardi ci scambiamo video con situazioni di gioco dei difensori di grandi squadre. Savoia e Acireale? Le sconfitte servono. Le avremo in mente al ritorno. Andremo a vincere sia in casa del Savoia che dell’Acireale. Troina? Domenica si deve vincere per passare bene il Natale e ricominciare con la carica giusta, sperando che qualche passo falso lo faccia il Savoia”.

