Peretti: “Mai avuto dubbi sulla squadra, parlano i numeri. Pergolizzi crede in me, Lancini, Crivello e Accardi mi aiutano”

“Penso di aver fatto sempre bene. Tutti i compagni mi hanno sempre fatto i complimenti e se anche il tecnico ritiene che gli dia sicurezza, allora riuscirò a giocarne altre“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata dal difensore del Palermo, Manuel Peretti, ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. Il difensore classe 2000 sta trovando tanto spazio in campo dal 1′ e il suo rendimento è stato di alto livello: “La fiducia nei miei mezzi non è mai mancata, l’importante è lavorare sempre. Credo di avere le giuste qualità, altrimenti non sarei in questo gruppo“.

Peretti è al Palermo in prestito dall’Hellas Verona, quando c’è lui in campo le gare dei rosanero terminano sempre per 1-0 in favore della squadra di Pergolizzi: “Penso di essere in una fase in cui sto trovando continuità. Poi gioco al fianco di gente d’esperienza, come Lancini, Crivello e Accardi. Tutti loro mi stanno spingendo allo stesso modo, gli over del gruppo sono molto affezionati a noi under e ci stanno dando una grossa mano. Ho sofferto molto nelle prime giornate, lo ammetto, ma questo mi ha aiutato a crescere, perché tutto passa dagli allenamenti e io ho sempre dato il massimo per cercare di conquistarmi un posto“.

Il classe 2000 si sta dimostrando un arma in più per i rosanero grazie alla sua duttilità tattica, potendo occupare sia il ruolo di centrale che, in caso di necessità, quello di terzino destro: “Centrale a quattro, è il ruolo che conosco di più, anche se faccio il difensore solo da due anni. Ho iniziato da centrocampista, poi ai Giovanissimi nazionali ho giocato da prima punta e ho segnato una quindicina di gol. Arrivato in Primavera, l’allenatore mi ha detto sin dal primo giorno di ritiro che mi vedeva da centrale e così è stato. Giocare a tre però credo possa arricchire il mio bagaglio tecnico“.

Dopo le dieci vittorie consecutive iniziali il Palermo ha avuto un momento di flessione, ma nelle ultime due partite la squadra di Pergolizzi ha ottenuto due successi contro Roccella e Marina di Ragusa: “Non ho mai avuto dubbi sulla squadra. Parlano i numeri: sedici vittorie, tre pareggi e due sconfitte, direi che qualcosa valiamo. Abbiamo passato un momento difficile, ma l’importante è stato rimanere uniti per ricominciare a vincere. Come contro il Marina di Ragusa, in una partita fondamentale per tenere a distanza chi ci insegue. Poi vincere aiuta a vincere“.