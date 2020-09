Peretti: “Boscaglia top, svelo i miei obiettivi. Il mio messaggio a Martinelli e ai tifosi…”

Parola a Manuel Peretti.

Il difensore del Palermo, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rosanero, ha illustrato la sua posizione in merito a varie tematiche. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il bilancio dell’anno scorso è stato più che positivo, però quest’anno si riparte da zero e bisogna giocarsi le proprie carte. Mister Boscaglia è molto preparato, ci sta conoscendo e noi dobbiamo conoscere lo staff. Penso che potremmo fare grandi cose – ha spiegato l’ex Hellas Verona -. Il mio obiettivo stagionale è quello di fare del mio meglio per questa maglia e cercare di aiutare la squadra. Penso che il Girone C sia molto combattuto, ci sono grandissime corazzate. Credo che bisogna ragionare di partita in partita e di dare il massimo per portare a casa più vittorie possibili. Martinelli per noi è un punto di riferimento sia in campo che fuori, ci auguriamo torni il prima possibile. Il Coronavirus è stato un dramma a livello mondiale e anche calcistico: si sono allontanati i tifosi e noi per mesi siamo stati lontani dai campi. Sto vivendo bene questo momento perché siamo tornati a lavorare insieme come gruppo e come squadra e allenarsi insieme è sempre qualcosa di super positivo. Ovviamente ci sono dei protocolli da rispettare, però non sono troppo ingombranti. Spero che i tifosi possano tornare il prima possibile allo stadio perché un calcio senza tifo non è vero calcio. Dispiace non averli qua a Petralia ma spero di vederli presto”.