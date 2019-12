Pelagotti: “Voglio tornare in Serie A con il Palermo. Risultati in trasferta? Ho la mia idea, ai tifosi dico che…”

Parla Alberto Pelagotti.

Archiviati i 4 giorni di pausa concessi alla squadra al termine della gara pareggiata contro il Troina, il Palermo ha già ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Marsala, primo impegno del girone di ritorno, in programma domenica 5 gennaio 2020 alle 14.30 al “Renzo Barbera”.

Concentrati e soprattutto determinati a mantenere vivo l’obiettivo promozione, i rosanero ieri si sono radunati sul campo militare del “Tenente Onorato” di Boccadifalco agli ordini di mister Rosario Pergolizzi. Nonostante il girone d’andata non si sia chiuso nel migliore dei modi, l’umore in casa rosanero sembra alle stelle, così come la voglia di scendere in campo, come testimoniano le parole rilasciate dall’estremo difensore rosanero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Tutto quello fatto finora è più che buono e adesso dobbiamo continuare su questa linea. Abbiamo conquistato dieci vittorie consecutive e perso solo due partite, avremmo voluto vincerle tutte ma bisogna guardare avanti”.

“Risultati in trasferta? Ci adattiamo ai campi della Serie D che non sono semplicissimi – ha proseguito il classe ’89 -. Spesso troviamo campi sintetici stretti, quindi dobbiamo stare più compatti, ma penso che abbiamo subito veramente poco, anche se qualche buona parata ho dovuto farla. In casa cerchiamo di fare gioco e siamo più spavaldi, quindi talvolta subiamo un po’ di più”.

Sogni, obiettivi e un elogio alla tifoseria rosanero: “Credo che la gente con il cambio di società si sia riavvicinata molto al Palermo. Nelle ultime annate poche persone seguivano la squadra e venivano allo stadio, noi invece abbiamo trovato un pubblico e una città con una grande voglia di riscatto. Finora i tifosi ci sono stati sempre vicino e ci hanno dimostrato il loro calore, e di questo ne sono rimasto molto colpito. Io sono venuto al Palermo per fare un percorso con questa società e soprattutto per tornare in Serie A, tra l’altro l’ultima partita nella massima serie l’ho giocata proprio con la maglia dell’Empoli contro il Palermo, che era già retrocesso ma vinse”, ha concluso Pelagotti.