Pelagotti: “Vogliamo vincere il campionato, Silipo ci darà una mano. Io come Santana? Rispondo così”

Parola ad Alberto Pelagotti.

Il portiere del Palermo è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Marsala, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 14.30): primo oggetto di discussione, l’arrivo in Sicilia di Andrea Silipo, giovane talento scuola Roma. Ma non solo…

“2020? Il mio augurio è sempre lo stesso, ossia quello di poter vincere il campionato, quello che auguro alla squadra e a tutti i tifosi. Finora abbiamo fatto benissimo e speriamo di continuare su questa strada. Silipo? Non ho avuto occasione di vederlo all’opera al 100% perché ha ancora fatto pochi allenamenti. Quindi, non posso dire che tipo di giocatore è, ma sono sicuro che ci aiuterà molto – ha dichiarato Pelagotti -. Il ruolo mio e quello di Santana è differente, lui è un leader sotto ogni aspetto e ha fatto cose davvero straordinarie. E’ cresciuto in un mondo difficile e sa dunque cosa darti. Io sono uno che cerca di dare il proprio contributo per far stare la squadra unita, sono il giocherellone dello spogliatoio ma entrambi abbiamo quel carisma che può dare qualcosa in più alla squadra”.