Pelagotti: “Voglia di rivalsa? Ecco il nostro obiettivo. Anche la Nazionale avrebbe difficoltà in certi campi”

E’ tutto pronto per Palermo-Marsala.

Conclusa la breve sosta natalizia, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per affrontare il Marsala nella gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno campionato di Serie D. Impegno in cui gli uomini di Rosario Pergolizzi, reduci da uno scialbo pareggio maturato contro il Troina, non potranno più compiere passi falsi. Ne è conscio l’estremo difensore rosa che, intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida del “Renzo Barbera”, ha parlato del momento vissuto dalla squadra.

“Voglia di rivalsa? Non la chiamerei così perché siamo primi anche se solo con 3 punti di vantaggio, sappiamo che dobbiamo proseguire sotto il profilo di come siamo partiti a inizio anno – ha ammesso Pergolizzi. Vogliamo riprendere quella striscia positiva che ci potrà permettere di allungare in classifica. Anche io ero convinto che avremmo potuto vincerle tutte, ma sappiamo che ottenere 34 successi è praticamente impossibile. Abbiamo toppato solo due partite perché contro il Troina siamo stati anche sfortunati, se fosse entrato uno dei due calci di rigore sarebbe cambiato tutto. Cercheremo di limare quelle due sfide perse, era un campionato dove non avevo mai giocato. Ho notato che il livello tecnico è inferiore a quello della A della B o della C, però c’è tanto agonismo che fa tanto in questa categoria. Non mi aspettavo questi campi che si trovano, in trasferta abbiamo scoperto campi a dir poco imbarazzanti e anche se giocasse lì la Nazionale avrebbe difficoltà serie”.