Pelagotti: “Tornare in campo sarà una liberazione. Serie C? Difficile e lunga, guardate il Bari!”

Il Palermo blinda Alberto Pelagotti.

Il club del duo Mirri-Di Piazza, nonostante lo stop definitivo del campionato di Serie D dettato dall’emergenza Coronavirus, ha conquistato la promozione in virtù della prima posizione in classifica. Un ritorno tra i professionisti avvenuto lontano dal campo, ma che ha ugualmente entusiasmato tifosi e giocatori. La società, intanto, seppur stia vivendo momenti di caos a seguito della decisione del vicepresidente di dimettersi e cedere le quote, sta programmando la prossima stagione in Serie C. Tra arrivi a partenze, sia nella rosa che nella panchina, uno dei pochi punti fermi sembra essere rimasto Alberto Pelagotti. L’estremo difensore, dimostratosi una certezza tra i dilettanti, continuerà a difendere i pali dei rosanero.

Il portiere, in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, ha parlato del primo successo del nuovo Palermo: “Avremmo voluto vincere sul campo per dimostrare fino all’ultima gara, se ce ne fosse bisogno, che abbiamo dominato questo torneo. Però eravamo l’unico club della D nelle condizioni di poterlo fare. In cuor mio ho sempre avuto la speranza di tornare in campo, ma mi rendevo conto giorno dopo giorno che potesse riguardare solo il professionismo. Molti colleghi in D non prendono lo stipendio da mesi, a differenza nostra, figuriamoci se le società potevano affrontare certi costi. Non resta che aspettare l’inizio della prossima stagione, sarà una vera liberazione”.



Palermo in Serie C, Pelagotti: “Promozione combattuta e atipica, adesso continuiamo la scalata”

Ora, però, testa alla Serie C. L’obiettivo, infatti, è tornare nel minor tempo possibile si vertici del calcio: “Piano con i proclami. L’obiettivo dichiarato — continua Pelagotti — è quello di ritornare al più presto nell’élite del calcio italiano, ma sappiamo che è un’impresa autentica. La storia recente ci insegna che è più difficile essere promossi dalla C alla B piuttosto che dalla B alla A. Non dimentichiamolo mai, non bisogna deprimersi al primo pareggio, la C è un campionato difficile e lunghissimo. Guardate il Bari. Dopo aver dominato la D, ha costruito una squadra forte con gente di categoria superiore come Antenucci, Di Cesare e Frattali, ma ha trovato sulla propria strada la Reggina di Reginaldo e Denis, che ha vinto. Ecco, questa è la Serie C”.

Mirri euforico: “Raggiungere la Serie C è solo il primo passo, il Palermo deve tornare grande”