Pelagotti: “Palermo città unica, a Marsala provata emozione indescrivibile”

Alberto Pelagotti punto di riferimento del Palermo.

L’estremo difensore rosanero ha raccontato il suo arrivo nel capoluogo siciliano e confermato di essersi ambientato fin da subito grazie soprattutto al calore della gente. L’esperto portiere del Palermo, nel corso dell’intervista a “Un anno da Aquile” sul sito ufficiale del club, ha ripercorso le tappe più importanti della stagione di Serie D.

“Quella appena trascorsa è stata per me senza dubbio un’annata perfetta, a Palermo mi sono trovato benissimo sotto ogni aspetto. Già dal primo approccio ho capito che mi sarei ambientato fin da subito, i palermitani sono delle persone davvero cordiali che ti danno sempre una mano e vogliono far parte della tua vita quotidianamente. Qui si sta meravigliosamente bene, Palermo è una città unica. La D è la categoria più difficile in cui abbia mai giocato, affrontare certe squadre è davvero complicato. La prima partita a Marsala è stata un’emozione unica perché mi sentivo di dover dare qualcosa a tutta quella gente che ci aveva seguito. Da lì ho capito cosa volesse dire il Palermo per i palermitani, è il miglior gruppo in cui abbia giocato negli ultimi anni. Si è vista anche la forza dei più giovani, sono diventato il genitore dei più piccoli prendendoli in qualche modo sotto la mia ala. Per la prima volta nella mia carriera non ho nessun nemico in squadra, solo amici. Dentro lo spogliatoio una delle mie funzioni era quella di sdrammatizzare e di far ridere nel momento in cui ce ne fosse bisogno. Penso che io e Santana siamo i più carismatici del gruppo”.