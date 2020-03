Pelagotti: “Nessuno di noi è in ferie, mio pensiero va alle famiglie delle vittime e agli eroi invisibili”

“Stiamo attraversando un’emergenza planetaria che segnerà di certo le nostre esistenze neanche i nostri genitori hanno mai vissuto qualcosa di simile, è una situazione nuova e bisogna affrontarla mantenendo la calma e con grande responsabilità”.

Inizia così l’intervista rilasciata ai microfoni del sito ufficiale dal portiere del Palermo, Alberto Pelagotti. L’estremo difensore rosanero ha poi proseguito: “Voglio dedicare un pensiero alle famiglie delle vittime ma anche ai medici ed agli infermieri in prima linea, che ogni giorno salvano vite e la sera tornano a casa esausti e con i segni delle mascherine nella faccia. Sono eroi invisibili che meritano tutta la nostra stima e riconoscenza”.

Tutti i calciatori rosanero, come l’intera popolazione italiana , sono costretti a restare nelle proprie abitazioni, in attesa che venga superata l’emergenza coronavirus: “Sto trascorrendo il tempo riguardando i video delle nostre partite giocate finora – racconta Pelagotti – cerco di concentrarmi su tutti i piccoli errori commessi soprattutto in fase difensiva. La mattina aiuto mia moglie Federica nelle faccende domestiche e gioco con i miei bambini Nicole e Liam insieme al nostro terzo figlio, il cane Apple. Nel pomeriggio mi alleno per 2-3 ore seguendo il programma elaborato dal nostro preparatore atletico. Sono costantemente in contatto con i miei compagni di squadra, i direttori, lo staff tecnico, il team manager ed i medici. Nessuno di noi è in ferie, anche se relegati in casa siamo tutti sul pezzo in attesa di riprendere regolarmente le attività“.