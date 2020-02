Pelagotti: “Mio post su Instagram? Vi dico tutto. Sono basito e sconcertato…”

Il Palermo scalda i motori.

Dopo il brutto ko maturato contro Licata nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie D andata in scena domenica pomeriggio al “Dino Lotta”, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per affrontare il Nola al “Renzo Barbera”. Un impegno importante per i siciliani, chiamati a rialzare la testa per continuare ad inseguire l’obiettivo promozione dopo lo stop contro gli uomini di Giovanni Campanella. Ne è conscio l’estremo difensore Alberto Pelagotti il quale, proprio a margine del ko di domenica scorsa, ha pubblicato un breve sfogo su Instagram poi rimosso dopo una manciata di minuti. Un gesto spiegato dallo stesso giocatore durante la consueta conferenza stampa pre-gara, svoltasi questa mattina al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

“Volevo esprimere un pensiero per Franco che ci ha lasciato ieri, condoglianze alla famiglia e dirgli che sarà sempre nei nostri cuori. Post instagram? Non è successo niente di particolare, ero deluso e amareggiato dalla sconfitta e ho postato questa bischerata che poi ho tolto subito, sono basito e sconcertato che alcuni possano aver pensato che quella frase era rivolta ai tifosi o addirittura al mister. Sarebbe da stupidi pubblicare una cosa del genere contro i miei compagni o contro lo staff, se devo dire qualcosa a qualcuno lo dico in faccia. Siamo soli? Questa frase si riferiva al fatto che quando giocano contro di noi tutti danno l’anima, Pagliaccio? Non era riferito né ai tifosi né alla società né allo staff perché amo questa città. Resta la rabbia per la sconfitta di Licata perché poteva essere una partita fondamentale da vincere perché saremmo andati a +10, siamo comunque a +7 e dovremo dare tutto nelle ultime nove gare”.