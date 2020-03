Pelagotti: “Io papà adottivo degli under, coi tifosi rapporto speciale. Mio futuro a tinte rosanero”

Leader.

Alberto Pelagotti è uno dei calciatori più esperti presenti nella rosa del Palermo. L’estremo difensore rosanero ha subito legato con gli under del gruppo, e spesso, prima della pausa forzata in virtù dell’emergenza mondiale legata al coronavirus, l’ex portiere dell’Empoli usciva spesso con i più giovani: “Mi posso affettuosamente definire il papà adottivo degli ‘under’ – ha raccontato ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante – prima che mia moglie mi raggiungesse in città ho trascorso molto tempo insieme a loro, il nostro rapporto è meraviglioso e mi rende orgoglioso il fatto di essere un punto di riferimento per questi giovani, che oltre ad avere ottime qualità tecniche in campo sono davvero dei ragazzi puliti e maturi“.

Pelagotti: “Nessuno di noi è in ferie, mio pensiero va alle famiglie delle vittime e agli eroi invisibili”

Pelagotti utilizza spesso i social per raccontare anche cosa fa fuori dal campo: “Il legame via social con i tifosi è fantastico, da bambino ero curioso di sapere come vivevano i miei idoli fuori dal campo, per questo mi piace far vedere loro come si svolge la nostra giornata e regalare un po’ di svago in queste giornate così difficili, l’augurio ovviamente è quello di ritrovarci presto a festeggiare insieme in un ‘Barbera’ stracolmo e poter finalmente abbracciarci. L’obiettivo comune adesso deve essere quello di ritornare ognuno di noi alla propria vita normale“.

“Sono ottimista – prosegue l’estremo difensore – per natura e sono convinto che riusciremo a terminare il campionato. Per questa ragione, nonostante una pausa così lunga, dovremo necessariamente farci trovare pronti mentalmente e fisicamente per concludere il nostro percorso. Non possiamo mollare, dobbiamo mantenere forma e concentrazione in modo da avere una marcia in più quando riprenderemo ad allenarci in gruppo”.

Infine, il portiere del Palermo ha parlato del campionato della formazione rosanero: “Abbiamo iniziato la stagione vincendo le prime dieci partite forse credendo di essere imbattibili, poi siamo tornati con i piedi per terra ma siamo stati bravi a far durare poco questa crisi di risultati, ritengo che ci sia stato un certo equilibrio tra il girone d’andata e la prima metà del girone di ritorno. Non dimentichiamo che basterebbero sei vittorie su otto gare da disputare per centrare l’obiettivo. E’ questo il mio unico programma a breve termine, per il resto ho ben poco da pianificare perché il mio futuro lo immagino solamente a tinte rosanero”, ha concluso Pelagotti.