Pelagotti: “Ho sposato il progetto del Palermo, svelo il mio obiettivo. Promozione in C? Ecco cosa farò”

L’estremo difensore rosanero è stato uno dei protagonisti in positivo della squadra guidata da Rosario Pergolizzi che occupa attualmente la prima posizione nel girone I del campionato di Serie D. L’ex portiere di Empoli e Arezzo, ai microfoni del Tgr Rai, ha commentato l’andamento del campionato e fatto una promessa che manterrà solo in caso di promozione.

“Sono venuto qui perché ho scelto di fare un percorso con il Palermo e spero di portarlo avanti fino alla Serie A. Tifosi? Il loro supporto è senza dubbio qualcosa di straordinario e che ci dà una carica davvero eccezionale, ci stanno dando una mano sotto ogni profilo. Ho notato una grande cordialità e grande voglia di darsi una mano. Ci sentivamo invincibili e aver perso un partita, magari, ci ha riportato un po’ sulla terra. Promozione? In caso riuscissimo a conquistare il nostro obiettivo ho intenzione di tingermi i capelli biondo platino, ancora però non abbiamo fatto alcuna scommessa. Pensiamo partita per partita”.

