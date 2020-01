Pelagotti: “Bilancio positivo, nessun senso di appagamento. Tifosi? Ho notato una cosa”

Manca sempre meno a Palermo-Marsala.

Conclusa la breve sosta natalizia, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per affrontare il Marsala nella gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno campionato di Serie D. Impegno in cui gli uomini di Rosario Pergolizzi, reduci da un pareggio a reti bianche maturato contro in casa contro Troina, non potranno più compiere passi falsi. Ne è conscio l’estremo difensore rosa che, intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida del “Renzo Barbera”, ha parlato del momento vissuto dalla squadra.

“Sono un perfezionista e quindi per me si può sempre fare di più, ma non possiamo dire che questo sia un bilancio negativo anzi più che positivo. Dal primo giorno di ritiro non mi aspettavo niente, per me è fondamentale vincere sempre e mi avrebbe fatto piacere vincerle tutte. L’entusiasmo non deve mai mancare, dopo dieci partite ci sta che ci sia stato un calo ma dopo prendi uno schiaffo e ritorni sulla terra. Non c’è mai stato senso di appagamento, quello arriva solo quando vinci il campionato. Tifosi? Speravo che durante l’anno aumentassero i nostri supporters allo stadio, ma ho notato invece che c’è stata una diminuzione. L’importante è che vengano il 5 di maggio allo stadio per festeggiare, sono sicuro che ci daranno una grossa mano perché ci sono sempre stati vicino”.