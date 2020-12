Pelagotti: “Almici fondamentale, sua assenza sarà un peso. Progetto Zen e assenza tifosi, dico la mia”

Parola ad Alberto Pelagotti.

Il numero uno del Palermo, intervistato ai microfoni di ‘TRM’ nel corso della trasmissione ‘Siamo Aquile’, è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine siciliana, reduce dalla sconfitta maturata domenica pomeriggio contro il Foggia fra le mura amiche dello Stadio “Pino Zaccheria”. Ma non solo; l’esperto estremo difensore ex Empoli, infatti, si è espresso anche sugli obiettivi dei rosanero in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Assenza tifosi? Io vorrei lo stadio sempre pieno. Noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Che ti fischino o che ti applaudano. Il tifoso palermitano è fondamentale. Speriamo di avere gente allo stadio il prima possibile perché per noi è più di una semplice presenza fondamentale. Partiamo dal presupposto che Palermo è la quinta città d’Italia. A livello dei top club italiani. E’ normale che le pressioni siano alte. Chiedo ai tifosi di starci sempre vicini, come hanno fatto fino ad ora e spero di rivederli il prima possibile allo stadio. E poi di essere fiduciosi perchè i conti si fanno a Maggio”.

LA PERDITA DI ALMICI – “Alberto è una persona importante che ha fatto categorie importanti. Si è calato nella realtà del Palermo. E’ un ragazzo che ha fatto la differenza fino ad ora e la sua assenza peserà sulla squadra, ci manca. Speriamo possa tornare il prima possibile. Giocatore fondamentale per noi”.

PROGETTO ZEN EMOZIONANTE – “Avventura bellissima ed emozionante. Ringrazio Ismaele la Vardere per quello che ci ha dato. Siamo contenti di aver dato un piccolo spazio per cercare di togliere qualche bambino dalla strada e dalla brutta strada. In più abbiamo messo quelle telecamere alla scuola che si spera facciano comodo alla preside ed evitare che i vandali facciano quello che hanno fatto. Però siamo anche contenti per il fatto che abbiamo devoluto il nostro premio per qualcosa che la città aveva bisogno”.