Pelagotti: “Adesso è ora di tornare a casa. Palermo aspettami, sei unica”

Incassata la prima promozione, è tempo di vacanze per i calciatori rosanero.

Il Consiglio Federale, andato in scena lo scorso 8 giugno in quel di Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della LND (Lega Nazionale Dilettanti) – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus. Il club di Viale dal Fante torna, dunque, tra i professionisti, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente e deludente fallimento.

Felice e orgoglioso di aver scritto da protagonista una pagina importante della storia del nuovo Palermo targato Hera Hora, Alberto Pelagotti, che prima di tornare a casa per le vacanze estive, ha voluto esprimere, ancora una volta, tutta la sua riconoscenza nei confronti della città e della tifoseria con lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Adesso è veramente arrivata l’ora di tornare a casa. Con il cuore in mano mi sento di dirti che “sei unica” e voglio ringraziarti per tutte le emozioni che mi hai lasciato dentro! Aspettami che tra poco saremo di nuovo insieme!! PALERMO”.

Di seguito, il post in questione.