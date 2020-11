Pazzini, l’ex Verona dice addio al calcio: “È stato un viaggio PAZZesco!”. La lunga lettera su Instagram…

Giampaolo Pazzini appende gli scarpini al chiodo.

Con una lunga ed emozionante lettera scritta e pubblicata sul proprio account Instagram l’ex attaccante dell’Hellas Verona, Inter e Milan tra le altre, dice addio al calcio giocato, ripercorrendo le tappe più belle e significative della sua lunga, intensa e importante carriera da calciatore.

“Ciao CALCIO, sono passati più di 30 anni da quando ci siamo conosciuti. Ero un bambino la prima volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è diventato per me come un “amico inseparabile”. Ero un ragazzino come tanti, con una vita davanti e mille sogni nel cassetto che sperava di diventare un giorno un calciatore di serie A.

Guardavo i grandi campioni in tv e con loro sognavo la maglia azzurra della nazionale, la magia degli stadi pieni di tifosi e la Champions League; ma mai avrei pensato che un giorno tutto ciò diventasse realtà e che grazie a te potessi vivere così tante emozioni. Quel bambino pian piano si è fatto grande e grazie a te ha realizzato uno ad uno tutti i suoi sogni e sai cosa ti dico: “È stato tutto pure più bello di come me l’immaginavo!” Adesso però siamo arrivati alla nostra resa dei conti ed è giunto il momento di lasciarti riposare, penso sia giusto così.

Avrei potuto continuare per vivere ancora un po’ quelle sensazioni ed emozioni che solo tu sai darmi ,forse sì; il bambino che è in me avrebbe voluto continuare a farlo, ma l’uomo mi dice che è arrivato il momento di salutarci anche perché so già che tutto ciò mi mancherà anche tra 20, 30, 40 anni, perció: Grazie di tutto! È stato un viaggio PAZZesco!”, scrive Giampaolo Pazzini.

Di seguito, il post in questione.