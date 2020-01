Parma-Udinese, Gotti suona la carica: “Voglio una squadra solida. Ko di Milano? Nessuno strascico mentale”

L’Udinese si prepara alla complicata sfida contro il Parma.

E’ tutto pronto al “Tardini” dove, domani pomeriggio, si affronteranno bianconeri e Ducali nella sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Impegno di cui il tecnico della compagine friulana, reduce dal ko maturato contro il Milan, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara soffermandosi sul momento vissuto dalla sua squadra.

“Non credo che il risultato di Milano abbia lasciato uno strascico mentale nei giocatori, che è l’unica cosa che conta. La squadra si è allenata bene, con convinzione, che non è scontato nell’ultima settimana di mercato. Mi auguro fortemente di avere a disposizione una squadra. Il che non vuol dire la stessa di Milano perché la partita sarà profondamente diversa ma la speranza, la volontà, è di avere una squadra solida, che sa quello che vuole e capisce sempre meglio come ottenere quello che vuole”.

Gotti si è poi espresso sul momento vissuto dal Parma: “Mi aspetto un Parma con le sue armi e doti. Ha la qualità di soffrire, subire e poi, improvvisamente, rendersi pericolosissimo; ha la capacità di restare in partita, attaccato al match e ha giocatori di esperienza, che sanno leggere i momenti della partita, cosa che dobbiamo essere bravi a fare anche noi”.

Chiosa finale sul ritorno del laterale mancino, Zeegelaar: “Ieri ha fatto il primo allenamento con noi e con me, l’ho visto già particolarmente integrato in un gruppo che già conosce. A detta del giocatore ci vorranno un paio di settimane per trovare la migliore condizione fisica perché è da tanto tempo che non ha continuità di gioco. Sto facendo delle valutazioni sugli esterni: oggi abbiamo due laterali di destra un po’ più di contenimento e due di sinistra un po’ più di spinta, sarà importante capire quando e cosa ci serve anche a seconda dei nostri avversari. Zeegelaar sarà convocato e magari potrebbe anche fare uno spezzone di partita. Vedremo”.