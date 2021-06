Parma, tifosi contro Buffon: “Andato via da mercenario, non puoi tornare da eroe”

I tifosi del Parma hanno esposto uno striscione in cui è stato contestato il ritorno di Gigi Buffon in gialloblù

Una scelta di cuore per l'ex bandiera della Juventus che, dopo 20 anni, ha deciso di ripartire dalla Serie B con la maglia del club che lo ha lanciato nel grande calcio. Nonostante l'addio di Buffon risalga al 2001, molti tifosi non hanno perdonato il trasferimento in bianconero dell'estremo difensore.

A testimoniarlo alcuni striscioni apparsi fuori dal Tardini che recitano: “Te ne sei andato come mercenario, non puoi tornare da eroe… onora la maglia“.

Nonostante il ritorno in Serie B e il "no" a proposte più allettanti, per Gianluigi Buffon, servirà una stagione super per riconquistare una fetta dei tifosi gialloblù.