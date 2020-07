Parma-Napoli, Kulusevski: “D’Aversa orgoglioso, ecco perché mi piace. Vi dico tutto sul mio ruolo”

Il Parma ferma la striscia positiva di risultati utili consecutivi del Napoli.

E’ terminata con il risultato finale di 2-1 in favore dei Crociati la gara contro i partenopei guidati da Gennaro Gattuso nella sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. I tre gol messi a segno dalle due compagini sono arrivati tutti da calci di rigore, siglati cronologicamente da Caprari, Insigne e Kulusevski. Il giovane centrocampista svedese, che dal primo settembre sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, ha parlato in mixed zone al termine della vittoria contro il Napoli in cui ha segnato proprio il tiro dagli undici metri decisivo valso i tre punti.

“C’è stata un po’ di sfortuna nelle ultime partite, non meritavamo di perderne così tante e questa vittoria è per noi. Quello che stiamo facendo non si può dimenticare e il lavoro paga sempre. D’Aversa era orgoglioso di noi perché ci mettiamo sempre tutto. Il mister mi piace molto perché mi motiva. E’ fantastico chiudere così, con la salvezza in casa. Ero contento perché non era facile battere un rigore all’85’. Sono contento per la città e per i tre punti. Io posso giocare ovunque, dipende da come vuole giocare la squadra. Al Parma faccio bene in questo ruolo ma non credo che abbia senso parlare di posizioni in questo momento“.