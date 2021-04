Parma-Milan, D’Aversa: “Qui lavoro seriamente, non sopporto una cosa. Salvezza? Rispondo così”

Non sopporto che venga messa in dubbio la mia professionalità.

Così Roberto D’Aversa, tecnico del Parma intervenuto alla vigilia del match di Serie A contro il Milan. L’allenatore dei ducali è stato chiamato a rispondere a diverse domande legate al rendimento della sua squadra nelle ultime gare, risultati non ottimale per larghi tratti. La colpa di questa complicata situazione sarebbe stata divisa a metà tra i giocatori e lo stesso D’Aversa, accusato di essere con il suo staff poco professionale nell’affrontare un finale di stagione fondamentale per gli emiliani.

È arrivata puntuale la replica dell’allenatore gialloblu, intervenuto con queste parole durante la conferenza stampa:“Spesso non c’è fiducia nelle scelte dell’allenatore, accetto le critiche ma non che si metta in dubbio la professionalità, soprattutto quando si parla del mio staff. Mihaila è andato in Nazionale che stava benissimo, è tornato in condizioni pessime. Lo stesso Gervinho è andato nonostante fosse indisponibile nella gara precedente. Salvezza? Abbiamo il potenziale per raggiungere l’obiettivo. Da un po’ di tempo si parla solo di Mihaila, a me non piace parlare dei singoli . Quando sono arrivato aveva fatto una sola partita, ora invece ha collezionato un numero di presenze importanti, ha qualità enormi. Ma nella gestione si è tenuto conto potesse avere qualche problematica, negli ultimi anni però non c’è fiducia nell’allenatore quando fa una scelta. A volte si mette in dubbio la stessa professionalità”.

Chiosa finale del tecnico legata al potenziale della sua formazione e alle tante assenze: “Il motivo per cui sono tornato è per compiere un’impresa, salvare la squadra che aveva delle difficoltà. Avevo chiesto compattezza, il campionato è ancora aperto e siamo a -4 dal Torino. Credo si abbia il potenziale per raggiungere la salvezza. In questo momento dobbiamo ragionare su questa partita, contro una squadra che ha fatto 37 punti fuori casa. Sarà difficile, ma nel nostro percorso si è lasciato per strada qualche punto che avremmo meritato. Dobbiamo essere volenterosi nel metterli in difficoltà. Assenze? Rientra Osorio, Busi ha qualche problemino ma gli altri sono a disposizione. In attacco abbiamo qualche problematica a livello numerico ma ci sono Gervinho, Man, Pellé, Traoré della Primavera e Cornelius. Quest’ultimo è a disposizione ma non per 90 minuti, ci sono delle valutazioni da fare con il dottore”.