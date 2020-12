Parma-Juventus, Liverani: “Creato tanto, Buffon ha compiuto un miracolo. Siamo dispiaciuti”

Il Parma crolla al “Tardini”.

Ko del Parma nel match di questa sera contro la Juventus. Dopo quattro risultati utili consecutivi, i gialloblù crollano sotto i colpi dei bianconeri, subendo 4 reti al “Tardini”. Un ko analizzato dal tecnico della compagine emiliana, Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni di “DAZN” al triplice fischio.

“Timidi non lo siamo stati, abbiamo avuto la prima occasione con un miracolo di Buffon, abbiamo creato subito con Kucka. Quando giochi con queste big devi dare il 100% e limitare le occasioni. Alla terza partita in una settimana abbiamo pagato fisicamente l’uno due. Il dispiacere più grande è che dobbiamo recuperare le forze e che abbiamo creato tanto senza segnare. Speriamo di fare gol quando creiamo. Dispiace perchè con queste squadre non ti perdonano nulla, questo è un dazio che paghiamo e speriamo di avere la forza martedì di giocare. Tre partite in una settimana le abbiamo pagate, la Juve non era la squadra da affrontare questo momento”.

“Credo che le marcature a uomo debbano essere più feroci – ha ammesso Liverani – ci deve essere più cattiveria e attenzione. Se guardo la palla faccio fatica. Sui calci da fermo il concetto è evitare che chi marchi prenda palla. Se non la prendo io e nemmeno lui la palla passa, se perdo la marcatura è più problematico. Oggi eravamo più scarichi a livello mentale e fisico, il loro 1-2 ci ha tolto energie. Se fossimo andati in vantaggio ne avremmo avute di più. Io credo che da Genova la squadra sia cresciuta, anche con il Benevento abbiamo fatto bene, così come a Milano e con il Cagliari. Abbiamo fatto fatica a fare gol, dobbiamo lavorarci, ma siamo in crescita. Oggi siamo stati appannati, ma siamo sulla strada giusta. Martedì sarà fondamentale per riprendere il cammino e per ritornare al nostro livello di prestazione”.