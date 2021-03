Parma-Inter, meraviglia Sànchez: “La svolta dopo la finale di Europa League. Zamorano? Siamo quasi uguali”

Show Alexis Sánchez.

Parma-Inter 1-2, può esultare Conte: doble Sànchez e +6 sul Milan di Pioli. Ecco come cambia la classifica

Il man of the match della serata del ‘Tardini’ è stato, senza dubbio, Alexis Sánchez. Alta classe, preziosismo, freddezza e cinismo sono state le caratteristiche messe in campo dall’attaccante cileno. Una doppietta che sa di riscatto: la voglia di dimostrare che l’ex Udinese può ancora dire la sua nel massimo campionato italiano. A margine della vittoria dell’Inter contro il Parma di Roberto D’Aversa, Alexis Sánchez ha così commentato ai microfoni di SkySport l’ottima prestazione personale e del gruppo di Antonio Conte.

“Questa partita era importante. Lo dicevo ai compagni prima della gara: non dobbiamo mollare, siamo sulla strada giusta. Quando abbiamo giocato la finale di Europa League tanti giocatori hanno cambiato la testa, anche il mister. Siamo cresciuti in tutti i sensi, ma specialmente sotto il punto di vista mentale. Io sto bene, poi Conte ha più esperienza di me: mi vede ogni giorno. Sono contento dell’opportunità che mi sta dando e di lottare per qualcosa. Zamorano l’ultimo cileno a fare doppietta a Parma? Siamo quasi uguali. Non dobbiamo mollare e continuare così”, ha concluso Alexis Sánchez.