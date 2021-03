Parma-Inter, Conte: “Vidal è un generoso, deve cercare di raggiungere un obiettivo”

L’Inter si appresta alla sfida di campionato in casa del Parma.

I nerazzurri questa sera chiuderanno il turno infrasettimanale di Serie A nel posticipo in programma alle 20.45 contro il Parma che al momento sta vivendo un momento più che negativo in questo campionato di Serie A. Il tecnico interista, Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida del “Tardini“, parlando anche della condizione fisica di Arturo Vidal.

Parma-Inter, Conte: “Vincere contro la Juventus ci ha dato autostima, serve ancora dimostrare tanto”

“Si sta allenando e sta cercando di dare continuità negli allenamenti, ha avuto un po’ di problemi. È un generoso e non si è mai voluto fermare mettendosi sempre a disposizione. Lo ammiriamo e lo ringraziamo. Al tempo stesso deve iniziare a cercare di arrivare almeno all’80% della sua condizione”.

Il cileno, oltre al lavoro con la squadra e con i preparatori atletici nerazzurri, lavora a casa con il suo personal trainer, Juan Angel Ramirez Diez, che ha pubblicato le immagini del lavoro che fa insieme al calciatore nerazzurro, mostrando nei video sui social il lavoro del centrocampista.

Lavora, rafforza, lavora, rafforza, aggiungi e continua. Siamo già forti

