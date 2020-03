Parma, Hernani: “Vi racconto la mia quarantena. Allenamenti? Difficile mantenere la condizione”

Anche Hernani racconta la sua quarantena.

Scalpita il numero 10 del Parma, Hernani, ansioso di tornare in campo dopo lo stop della Serie A imposto dal Governo ad inizio marzo. A raccontare le sue giornate in questo complicato periodo vissuto dall’Italia e da gran parte del Mondo è lo stesso giocatore, intervenuto in esclusiva ai microfoni di “ParmaLive.com”.

“Restare a casa è la cosa più importante adesso. È fondamentale restare a casa in questo periodo. Dobbiamo fare ciò che le istituzioni ci dicono. Mantenere la condizione? Per adesso mi alleno bene durante la giornata, così ci siamo. Con questa situazione non è facile ma sto bene fisicamente”, dice il brasiliano in un anticipazione dell’intervista integrale.

Il giocatore si è poi espresso sulle attività svolte durante le sue giornate: “Il giorno trascorre bene, c’è adesso il tempo per parlare con tanti amici, con la mia famiglia, con mia madre e con mio padre. Guardo tante serie tv, trascorro così le mie giornate”.

Chiosa finale su come il Brasile sta affrontando l’emergenza Coronavirus: “Il Coronavirus è arrivato adesso anche in Brasile, dovranno prevenire al massimo per evitare che la situazione possa diventare più grave. Da noi si potrebbe fare ancora più fatica perché il Brasile è più grande. Il Governo e le autorità stanno, secondo me, lavorando bene e troveranno la miglior soluzione per sconfiggere il Coronavirus in Brasile”.