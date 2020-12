Parma, Gervinho: “Obiettivo salvezza, impressionato dall’Atalanta. Per ora piango spesso, vi spiego”

“Essendo uno dei più anziani del gruppo, cerco di portare qualcosa di positivo ai miei compagni”.

Parola di Gervinho. Trentatré anni, ma ancora tanta voglia di correre per l’attaccante classe ’87, che intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha analizzato il suo terzo campionato con la maglia del Parma.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il Parma quest’estate ha affrontato diversi cambiamenti ma la struttura è rimasta valida. So che ci sono stati contatti tra Parma e Inter perché il mio agente mi ha informato, ma alla fine non è stato trovato l’accordo. Se ero un obiettivo dei nerazzurri mi fa piacere, ma non ne so più di voi. La squadra che mi sta impressionando di più? Sicuramente è l’Atalanta. È incredibile, fa cose eccezionali. Oltre a loro, ho sempre ammirato la Juve. Per quanto riguarda i nostri obiettivi, credo che quello prioritario sia raggiungere la salvezza. Speriamo di aver superato i brutti momenti che abbiamo vissuto”.

“L’ultima volta che ho pianto? Di gioia dopo la vittoria della Coppa d’Africa – ha raccontato il calciatore ivoriano -, di tristezza invece è accaduto spesso ultimamente per le persone che conoscevo che sono morte di Covid. Il “migliore” amico che ho nel mondo del calcio è Salomon Kalou. Abbiamo iniziato insieme nella stessa Academy ad Abidjan”, ha concluso Gervinho.