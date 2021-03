Parma-Genoa, D’Aversa: “Non siamo soddisfatti, reagito male sui gol. Classifica? Convinto di una cosa”

Tante occasioni sprecate, molta amarezza per il risultato.

Queste le parole di Roberto D’Aversa, intervenuto al termine della sfida tra Parma e Genoa. Il tecnico della compagine emiliana ha spiegato cosa non è andato nell’anticipo giocato al ‘Tardini’, chiarendo il suo punto di vista sulla prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole, legate in primissima battuta ad un’analisi franca e lucida dell’insuccesso maturato con il punteggio di 1-2 in favore dei liguri:”Recriminiamo su una partita in cui non c’è stata storia, da una parte un Genoa che ha tirato in porta 2 volte, noi invece abbiamo avuto 9 occasioni, di cui 3 dentro l’area piccola: avremmo dovuto segnare di più. Se andiamo ad analizzare i numeri non c’è stata partita, loro però hanno vinto 2-1 e quello è il punteggio che conta. Non ci può essere soddisfazione quando perdi in questo modo, dovevamo far meglio sui gol: il Genoa è stato superiore a noi nella determinazione“.

Chiosa finale del tecnico dei ducali in merito alla complicata situazione di classifica: “Credo che noi dobbiamo pensare a ogni singola partita, alla ripresa avremo la trasferta a Benevento, una gara molto importante come quella di stasera. La quota salvezza può variare da settimana a settimana; il rammarico è che con una prestazione come quella di stasera torniamo a casa con 0 punti“.

