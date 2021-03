Parma-Genoa, Ballardini: “Prestazione di spessore, merito ai ragazzi. Scamacca? Vi dico la mia”

Davide Ballardini al termine di Parma-Genoa.

Serie A, Parma-Genoa 1-2: doppio Scamacca risponde alla rovesciata di Pellè. La classifica aggiornata

Il tecnico della formazione ligure è intervenuto in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della sua squadra in seguito al successo sul rettangolo verde del ‘Tardini’. Una rimonta che mette il Genoa sui binari giusti per conseguire una salvezza tranquilla e terminare la stagione nel migliore dei modi. Aspetto questo trattato tra gli altri proprio dallo stesso Ballardini, che ha detto anche la sua sulla crescita di Scamacca e sulla situazione di classifica della propria formazione. Di seguito le sue parole.

“E’ stato il primo tempo più brutto da quando sono qui a Genova. Nella ripresa siamo stati squadra, anche se il Parma è da cinque anni che ha lo stesso allenatore e fai fatica a spiegarti come mai sia in quella posizione. Dopo un primo tempo bruttissimo noi abbiamo giocato alla pari: sono felice della reazione. Tutte le squadre hanno 4-5 giocatori di livello in attacco. Nel Crotone per esempio Simy ha fatto 12 gol, mentre il Parma ha avuto anche Gervinho. Noi abbiamo calciatori capaci, ma dobbiamo essere bravi a sfruttare le loro qualità. Scamacca ha fatto una bellissima settimana, sta crescendo e sta imparando. Oggi ha ricevuto il premio. Genoa ha i punti che merita. Inizio ad handicap? Per me non vale. Ho la fortuna di avere delle persone di spessore. Con quest’ultime le difficoltà che abbiamo le superi, o quantomeno le affronti. Noi valiamo i punti che abbiamo”