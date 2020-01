Parma, Faggiano: “Gli infortuni ci stanno penalizzando, ecco dove dobbiamo intervenire”

Daniele Faggiano parla del mercato in entrata.

Il Parma ha bisogno di rinfoltire la rosa in vista della seconda parte di stagione e ha iniziato a farlo con l’acquisto di Jasmin Kurtic che è arrivato dalla Spal proprio durante la sessione invernale. Il direttore sportivo del club ducale, ai microfoni di Sky, ha analizzato i possibili colpi in entrata.

“La squadra deve dimostrare sempre che può stare dov’è, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di aggiustare la rosa lì dove abbiamo avuto degli infortuni che ci stanno penalizzando. Abbiamo qualche problema numerico in difesa, siamo solo sette e quando manca un solo giocatore siamo un po’ corti. Per cui dobbiamo rimpinguare la rosa in quel settore”.