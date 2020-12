Parma, è già ‘Liverani out’? La verità del Ds Carli: “Vi dico tutto sul futuro del tecnico in gialloblù”

Liverani non è assolutamente in discussione.

Così il direttore sportivo del Parma Marcello Carli, intervenuto per chiarire qualche aspetto in più sul futuro del tecnico alla guida della compagine emiliana. Fabio Liverani non viene da un inizio di stagione semplice, con la sua squadra che si avvicina pericolosamente alle zone calde della classifica di questa Serie A. La mancanza di vittorie e di risultati convincenti non fa comunque preoccupare il ds emiliano e, in primis, la società, fermamente convinta che il tecnico ex Lecce possa trovare a breve la giusta quadra per il suo undici. Ecco le parole di Carli: “Il mister è una persona che lavora come me dalla mattina alla sera, conosce il modo di far crescere questa squadra. Se è in discussione, lo è come chiunque nel calcio, come lo siamo tutti, come lo è chiunque fa questo lavoro. Questo è quello che penso io, poi c’è una proprietà e tutto il resto, dal direttore sportivo al magazziniere si fa un lavoro straordinario, ma che ogni giorno porta il conto”.

Carli ha poi sottolineato qualche ulteriore sfaccettatura sul futuro del Parma e della sua stagione: “Noi dobbiamo solamente fare una cosa, ora che possiamo staccare un giorno o due, riposarci e ricaricarci. Poi dal 27 ripartiamo: andiamo al campo alle 9 e ce ne andiamo alle 7, sfruttiamo questo tempo per lavorare al massimo. Altre medicine non ce ne sono, noi dobbiamo sapere che dobbiamo fare un grande allenamento il 27, con spirito e voglia. E così il 28, il 29, il 30 e via dicendo. Questo è quello che va messo davanti a tutto, il lavoro. Cosa succederà tra venti giorni non lo sappiamo. Fabio è stata una mia scelta, me l’hanno fatta fare, non c’è motivo perché io mi spenda per proteggerlo”.