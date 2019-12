Parma, D’Aversa avverte: “Con il Brescia più difficile rispetto al Napoli. Mercato? Serve intervenire, Kulusevski…”

Il Parma scalda i motori

Si prepara a scendere in campo la formazione emiliana che, nella giornata di domani, affronterà il Brescia nella diciassettesima giornata di Serie A. Impegno analizzato alla vigilia proprio il tecnico dei Ducali, Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa a meno di ventiquattro ore dal match del “Tardini”.

“Avremo di fronte un avversario che ha fatto 9 punti dei suoi 13 in trasferta e quindi sa sfruttare le sue caratteristiche fuori casa. Per loro sarà una partita importante e dovrà esserlo anche per noi. Non voglio un clima natalizio o di celebrazione, bisogna giocare come se fosse un derby. E’ stata una vittoria importante, che ci ha dato tanta soddisfazione ed ha gratificato i tifosi, ma tutto questo deve avvenire nell’ottica del nostro obiettivo stagionale. E con il Brescia, domani, sarà ancora più difficile che con il Napoli. Che squadra mi aspetto? Possono giocare con il trequartista o cambiare modulo come hanno fatto in altre partite, ma non è una questione di gioco, piuttosto del nostro modo di interpretare la partita. Domani dovrà prevalere la voglia di portare a casa il risultato, dovremo fare come a Genova con la Sampdoria“.

Infine, due battute sulle assenze: “Non ci saranno Inglese e Cornelius, così come Scozzarella. Ma recuperiamo Kucka, che oggi si è allenato oltre ad avere un Hernani che sta crescendo sempre di più. Abbiamo subito tanti infortuni, ma il numero è più o meno uguale per tutti. Mercato? Effettivamente abbiamo una rosa corta e servirà un giocatore per reparto. Kulusevski? La società opererà come meglio crede, noi dobbiamo pensare esclusivamente alla partita con il Brescia”.