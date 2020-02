Parma, Caprari si presenta: “Ho un obiettivo, ecco perchè ho scelto questo club. D’Aversa? Impatto positivo, lo scorso anno…”

Gianluca Caprari si presenta.

Dopo una lunga trattativa, il Parma, ha regalato un nuovo innesto al tecnico Roberto D’Aversa. Si tratta di Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, acquistato dai ducali lo scorso venerdì. Il giocatore arrivato in giallorosso attraverso la formula del prestito con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, è stato presentato nella giornata di oggi nella sala stampa di Collecchio.

“Io nel pieno della maturità? Sicuramente manca ancora qualcosa, sono qui per dare continuità dopo anni in cui ho giocato poco. Ruolo? Ho fatto parecchie volte anche il falso nueve, posso farlo. Sono un giocatore offensivo, mi piace giocare con i compagni ad uno o due tocchi. Il campo dirà quello che sono. D’Aversa? Mi è sembrato positivo, già lo scorso anno c’è stata la possibilità di venire qua. Come metodi di lavoro è simile a Giampaolo, l’impatto è positivo. Perchè ho scelto il Parma? Era un anno e mezzo che se ne parlava. E’ la squadra che mi ha cercato con più insistenza”.