Parma-Bologna, Mihajlovic: “Orsolini in panchina per scelta tecnica, spiego il motivo”

“Orsolini si sta allenando bene, ma andrà in panchina per scelta tecnica. Domani gioca Skov Olsen”.

Ha esordito così Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma in programma domani, domenica 7 febbraio alle ore 18.00 allo Stadio ‘Ennio Tardini’.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non è una bocciatura per Riccardo, ma un modo per tenerli sotto pressione. Sono tutti ragazzi da cui mi aspetto di più e per questo è giusto intercambiarli. Skov Olsen ha grandi margini di crescita, deve solo migliorare dal punto di vista caratteriale. Niang? Non parlo di giocatori che non alleno. Sicuramente non è colpa della società se non è arrivato, ma non entro nei dettagli. Se non è arrivato qua significa che qualcosa ci ha fatto riflettere, parlo dell’aspetto umano e non calcistico”.

“Adesso ci aspettano gare importanti! Ci aspettano Parma in trasferta e Benevento in casa – ha proseguito Mihajlovic -, due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juventus e Milan”, ha concluso l’allenatore del Bologna.