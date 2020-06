Paponi: “Dispiace non partecipare ai playoff col Piacenza. Io al Palermo? Vi dico tutto”

“La decisione della società va accettata, ma dispiace non partecipare ai playoff che sarebbero stati il coronamento di tanti sacrifici. Contro le grandi abbiamo disputato sempre grandi partite e avremmo potuto dire la nostra per la B“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Daniele Paponi ai microfoni de Il Corriere Adriatico. Il centravanti 32enne ha infatti risolto in contratto che lo legava al Piacenza, dove ha realizzato 13 reti in questa stagione: “Playoff da spettatore? Sarà una sensazione strana, ma vanno rispettate le scelte di un club che opera in un territorio particolarmente colpito dalla pandemia. Non c’erano le disponibilità economiche per adeguarsi alle disposizioni sanitarie e la rinuncia era inevitabile“.

La Figc in Serie C ha optato per non concludere regolarmente i campionati: “Per assegnare verdetti sul campo era l’unica soluzione, altrimenti si sarebbe andati avanti con ricorsi in serie per mesi. Le posizioni in classifica potevano cambiare se si fosse terminata la regular season, ma erano troppe le giornate rimaste in sospeso. In Serie A e B si è trovata la soluzione? Stiamo parlando di un mondo diverso, in cui le risorse finanziarie sono molto più elevate“.

Infine, Paponi si è soffermato sulla cassa integrazione in C e sul suo futuro: “Era necessaria per assicurare tutele ai giocatori, che rischiavano di stare quattro o cinque mesi senza stipendio, e dare respiro alle società, trovatesi in difficoltà per il Coronavirus. La mancanza di introiti pesa in terza serie, dove l’estate si preannuncia rovente in tema di iscrizioni. Interesse del Palermo? Di contatti ce ne sono diversi, ma nessuna trattativa concreta. Sono reduce da due stagioni molto positive a livello realizzativo, in cui sono sempre andato in doppia cifra togliendomi l’etichetta di attaccante poco prolifico. Il mercato vero e proprio inizierà l’1 settembre e ci sarà tutto il tempo per approfondire ogni discorso“.