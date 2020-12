Paolo Rossi, Malagò: “Dedicargli il titolo di capocannoniere di Serie A? Tocca ad altri decidere”

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.

E’ scomparso prematuramente all’età di 64 anni Paolo Rossi. L’eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un’ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.

L’accaduto ha scosso l’intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Dedicare il titolo di capocannoniere di Serie A al defunto Paolo Rossi? È una gran bella idea, ma è un diritto che devono esercitare la Figc e la Lega Serie A. Non mi permetto di prevaricare ma mi sembra che l’idea sia straordinaria. Abbiamo il dovere di ricordarlo: è stato lui, con un lavoro di squadra in un meraviglioso gruppo e con un grande allenatore, che ci ha permesso di battere le leggende del calcio e di farci salire sul tetto del mondo, e di renderci, una delle poche volte, orgogliosi e uniti, un unico Paese. Purtroppo la storia dell’Italia non è stata spesso caratterizzata da situazioni analoghe. Il merito di Paolo Rossi, non solo per quel motivo, va molto, molto oltre le gesta sportive”, ha concluso Malagò a margine della presentazione della partnership fra il Coni ed Esselunga, a Milano.